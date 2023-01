Halve finales Beker van België: Union-Antwerp en Zulte Waregem-KV Mechelen

Union en Zulte Waregem spelen eerst thuis. De heenmatchen zijn op 1 en 2 februari, de terugwedstrijden op 1 en 2 maart. De finale is in het weekend van 29 april.



Het was Thomas Buffel, in 2013 bekerwinnaar met Genk, die de balletjes uit de trommel haalde. Met Union-Antwerp ontmoeten de tweede en derde van de Jupiler Pro League elkaar. Union wipte gisteren overtuigend Gent (4-0), Antwerp deed daags tevoren hetzelfde met competitieleider Genk (0-3).



Zulte Waregem en KV Mechelen beleven sportief moeilijke tijden, Zulte Waregem staat als 17e op een degradatieplaats, KV Mechelen is met 3 punten meer 14e.



Komende zondag staat Union-Antwerp op de planning van de 20e speeldag in de JPL, vorige zondag stonden bekampten Zulte Waregem en KV Mechelen elkaar. Essevee, opgezweept door een herboren Ruud Vormer, won met 2-0.