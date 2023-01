Ruud Vormer weer van levensbelang voor Zulte Waregem, dat dankbaar gebruik maakt van snel rood STVV

clock 75'

tweede helft, minuut 75. Droom of dilemma? De wissel van de wacht eist zijn tol op de wedstrijd. Door de vele vervangingen ligt het spel te vaak stil. Geen van beide ploegen lijkt nog echt aan kansen te komen. STVV lijkt de handdoek al voorzichtig te gooien. De bekerdroom van Zulte Waregem komt zo dichterbij, maar ook het dilemma begint zwaarder door te wegen. Zullen de bekerduels een noodzakelijk kwaad worden in de drukke degradatiestrijd van de Jupiler Pro League? Of heeft deze tweede triomf op rij de renaissance van Essevee definitief in gang gezet? .