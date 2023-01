Jonas Rickaert moest kiezen tussen nieuwe operatie of stoppen met koersen: "Tour rijden zou zege zijn"

Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) is opnieuw aan een comeback aan het timmeren na een tweede operatie aan een geknelde liesslagader. "Ik hoop dat ik eind maart of begin april weer in competitie kan treden. Ik ben gemotiveerd om er weer het beste van te maken", zegt de sprintloods vanuit zijn winterstage in Spanje.