Jonas Rickaert ondergaat nieuwe operatie aan vernauwde liesslagader: "Niet de beste weken"

Rickaert liet zich in juni een eerste keer opereren om het lichamelijke euvel aan te pakken. De revalidatie verliep goed en in september was de lead-out van Alpecin sneller dan verwacht weer competitief.



De voorbije weken kreeg hij echter opnieuw last, wat leidde tot een bijkomende operatie. Hij staat opnieuw voor een revalidatie.



"Ik heb mentaal niet de beste weken gehad, maar nu heb ik er wel alle vertrouwen in dat het probleem definitief achter de rug is", zei Rickaert in een reactie.



"De nieuwe operatie is prima verlopen, maar zorgt uiteraard voor een extra vertraging in de aanloop naar volgend seizoen. Ik zal pas midden januari de training kunnen hervatten. Hopelijk kom ik hier sterker uit."