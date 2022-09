Lijdensweg van Jonas Rickaert:"Van wenen van pijn tot euforische gevoel dat ik opnieuw renner ben"

We keren een half jaar terug. In Parijs-Nice begon de ellende, waar Jonas Rickaert in elke rit meer en meer last kreeg van een vreemd gevoel in zijn linkerbeen.

"Nadat ik de tijdrit had gereden, ging het echt niet meer. Ik werd er gewoon ongelukkig van en zat 's avonds te wenen van de pijn in mijn kamer."

Na verscheidene onderzoeken leek er even beterschap, maar na Gent-Wevelgem bleek dat het valse hoop was. "Tijdens die wedstrijd trok Wout van Aert stevig door. Ik zat in 15e positie en op 300 meter heb ik 60 plaatsen verloren."

"Bij de eerste maal over de Kemmelberg wou ik afstappen, maar er stond zoveel publiek voor mij (als streekrenner). Dat was mijn laatste koers. Toen besliste ik dat ik eerst moest weten wat er met mij aan de hand was."

"In Roeselare hebben ze uiteindelijk ontdekt dat ik met een vernauwde liesslagader zat."