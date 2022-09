Sneller dan verwacht: Jonas Rickaert start woensdag in Omloop van het Houtland

5 weken platte rust en een lange revalidatie. Dat was de inschatting toen Jonas Rickaert eind juni onder het mes moest voor een vernauwde liesslagader in zijn linkerbeen.

De 28-jarige sprintloods staat evenwel sneller voor zijn rentree dan gedacht. Woensdag komt hij aan de start van de Omloop van het Houtland (1.1), van Middelkerke naar Lichtervelde.

"Na enkele zware maanden en een lange revalidatie ben ik blij dat ik kan aankondigen dat ik woensdag zal starten in de Omloop van het Houtland", schrijft hij op Instagram.

"Dit zal een grote stap zijn in mijn revalidatie en het is zonder hoge verwachtingen. We zien wel waar ik raak, ik ben vooral blij om weer bij Alpecin-Deceuninck te zijn."