Stapt Maarten Vandevoordt deze zomer al over van Genk naar RB Leipzig?

Dat de toekomst van Maarten Vandevoordt in de Bundesliga ligt, is al even duidelijk. In april vorig jaar tekende de doelman van Genk een contract bij RB Leipzig, al mocht hij wel tot de zomer van 2024 in Limburg blijven.

Maar daar zou weleens verandering in kunnen komen nu het vaste sluitstuk van de Duitsers, Peter Gulacsi, begin oktober zijn kruisband scheurde. Zeker nu de 32-jarige Hongaar een extra operatie moest ondergaan vanwege een bacteriële infectie in zijn knie en hij mogelijk pas volgend seizoen weer in actie kan komen.

"Een revalidatie na een gescheurde kruisband is nooit eenvoudig, en al zeker niet op die leeftijd. Na de tweede ingreep is het afwachten hoe het herstel zal verlopen", zegt sportief directeur Max Eberl op trainingskamp in Abu Dhabi.



Janis Blaswich is voorlopig de vervanger in doel bij Leipzig en met de Noor Örjan Nyland werd ook een reserve aangetrokken, maar met hun 31 en 32 jaar zijn zij geen opties voor de toekomst.

Daarom bekijkt Leipzig of het Vandevoordt niet een seizoen vroeger naar Oost-Duitsland kan lokken. "In het akkoord werd opgenomen dat Vandevoordt eventueel ook al in 2023 de overstap kan maken", aldus Eberl.

Vandevoordt, een jeugdproduct van de competitieleider, staat nu al 2,5 seizoenen onder de lat in Genk en is een van de sterkhouders.