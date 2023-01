FIFA legt makelaars aan banden, maar zullen nieuwe regels helpen? "Niet altijd in lijn met realiteit"

Plafond op commissies

De vraag is: houdt die regel stand? "De makelaarsverenigingen zullen dat plafond aanvallen", weet Stijn Francis, in het dagelijkse leven ook jurist. "Is die regel verenigbaar met het Europese recht of niet?"

"Vroeger kon de makelaar vrij onderhandelen, nu is dat beperkt", verklaart Stijn Francis. "Dat zijn serieuze beperkingen die er in het verleden niet waren."

Internationaal examen

"Het is belangrijk dat de FIFA een kader oplegt waar iedereen op zijn minst aan moet voldoen", stelt Stijn Francis. "In België alleen al moest je 5 verschillende regelgevingen volgen: Vlaams, Waals, Brussels, Duits..."

Met een internationaal examen wil de FIFA daar paal en perk aan stellen. In de toekomst moet iedere makelaar een FIFA-diploma hebben. Voor makelaars die minderjarige voetballers willen vertegenwoordigen, wacht nog een extra cursus. Die licentie is vanaf 1 oktober 2023 verplicht.

Geen strafblad? Dan kan je zonder problemen voetbalmakelaar worden. Het is een boutade, maar in veel landen klopte het ook. De drempel om makelaar te worden was opvallend laag.

Verandert er iets in de praktijk?

Vreemd. Het komt meerdere keren terug in het betoog van Stijn Francis. Wat is zijn oordeel over de nieuwe regels?

"Het zal zeker wel helpen, zeker omdat alles nu transparanter is", zegt hij. "Maar regelgeving is pas geschikt als het in lijn is met de realiteit. En dat is nu niet altijd het geval."

"De FIFA is niet de meest competente organisatie en heeft nu vooral de belangen van de clubs vooropgesteld. Het was even eenvoudig om te zeggen: elke commissie die een makelaar verdient, moet openbaar gemaakt worden."

"Als de speler, club en makelaar daar akkoord over zijn, dan is het even efficiënt. Dat is eenvoudiger dan er een mechanisme in te proberen steken."

Zal er ook in de praktijk iets veranderen voor Stijn Francis? "Ik zal nieuwe representatiecontracten moeten opmaken en een examen afleggen. Er komt dus wat extra werk bij kijken", besluit hij