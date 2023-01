Als een raket: Ronnie O'Sullivan raast voorbij kansloze Luca Brecel op de Masters

Dat het geen makkelijke opdracht zou worden voor Luca Brecel stond op voorhand al vast en dat maakte Ronnie O'Sullivan vanaf de start ook nog eens duidelijk.

"The Rocket" oogde bijzonder geconcentreerd, speelde elke bal loepzuiver en pakte het eerste frame met een break van 97.

Brecel leek zich te herpakken in frame 2, waarin hij een 42-0-achterstand omboog in een 42-57-voorsprong met nog 3 ballen op de tafel. Maar de Belg had op de bepalende momenten het geluk ook niet aan zijn kant en O'Sullivan snoepte het frame nog af voor een 2-0-voorsprong.

Ook in het 3e frame had onze landgenoot alle kansen, maar opnieuw werd een foutje genadeloos afgestraft. Bij het potten van de blauwe bal rolde ook wit in de pocket en O'Sullivan maakte er dankbaar gebruik van om naar 3-0 te stomen.

Twee gemiste kansen dus voor Brecel, die zich ondanks de tegenvallers goed herpakte. In het 4e frame knabbelde hij aan de voorsprong van O'Sullivan na een knappe centurybreak van precies 100.

Het was meteen het laatste wapenfeit van Brecel, want na de pauze maakte O'Sullivan er korte metten mee. De zevenvoudige Masters-winnaar potte 2 century's op rij (134 en 104) en haalde al bikkelend ook het 7e frame binnen.

Exit Brecel dus, die voor de 3e keer in zijn carrière mocht deelnemen aan de Masters. In 2018 sneuvelde hij ook in de 1e ronde, een jaar later strandde hij in de kwartfinales.