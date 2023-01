Wout van Aert: "Ik heb nood aan trainingskilometers in de zon"

Wout van Aert maakte er in Zonhoven ook een demonstratie van, maar de Belgische kampioen snakt naar een pauze. "Ik ben eerlijk gezegd verbaasd over het verschil, de echte versnelling is na de drukke periode afgebot."

Na twee foutjes van Mathieu van der Poel koos Wout van Aert het ruime sop in de kuil van Zonhoven en reed onbedreigd naar de overwinning. "Ik probeerde te profiteren van de foutjes die Mathieu in het begin maakte. Ik kon de kloof slaan toen hij net voor mij viel." Uiteindelijk was de voorsprong van Van Aert aan de finish bijna anderhalve minuut. "Eerlijk gezegd ben ik daar wel wat verbaasd over, maar het is voor iedereen een zware periode geweest." Want het was blijkbaar niet de beste Van Aert in Zonhoven. "Ik had vandaag het gevoel dat ik wel aan een hoog tempo kon rijden, maar die echte versnelling zit er na een aantal zware crossen niet meer in. Die versnelling is afgebot en die moet terugkomen door even te rusten."

Jammer genoeg geen BK voor mij, maar ik hoop op een andere trui. Wout van Aert

Dat komt goed uit, want Van Aert past voor het BK in Lokeren en trekt met Team Jumbo - Visma op stage. "Ik wil eerst even goed rusten en dan flink trainen op ploegstage. Ik heb gewoon nood aan trainingskilometers in de zon."

Zeker dat je met zo'n vorm het BK niet zal rijden, vroeg Carl Berteele nog aan Van Aert. "Het is honderd procent zeker dat ik niet start. Ik heb een heel zwaar blok gehad dat volgens ons past in de voorbereiding op het WK en op het wegseizoen."

Geen BK, maar wel de Wereldbekercross in Benidorm. "Het is heel welgekomen dat Benidorm vlakbij is. Ik kan nu een lange periode trainen en dat heb ik wel nodig met het oog op wat er nog komt. Jammer genoeg geen BK voor mij, maar ik hoop op een andere trui."

"Door publiek genieten tijdens het afzien"