Mathieu van der Poel zucht ook na Zonhoven: "Het is heel frustrerend"

2e worden en toch zwaar teleurgesteld zijn: Mathieu van der Poel verscheen niet met een glimlach voor de microfoon van Play Sports.

"Ja, dat is een beetje raar om te zeggen, maar iedereen ziet dat ik niet op het niveau rijd dat ik moet kunnen halen", baalde de Nederlander.

"Dat is heel frustrerend. Wout van Aert is natuurlijk ook gewoon heel sterk, daar mag je geen afbraak aan doen. Maar ik moet uiteraard in staat zijn om langer het duel aan te gaan."

Morgen stapt Van der Poel "normaal" op het vliegtuig voor een wegstage in Spanje. "Misschien komt dat net op het goeie moment om me even te herpakken. Maar momenteel is het niet leuk crossen."