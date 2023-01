Weergaloze Wout van Aert demonstreert ook in de Kuil van Zonhoven, Van der Poel op 2

“Ik voel me een beetje moe”, zei Wout van Aert vooraf. Met die vermoeidheid viel het dan toch zeer goed mee.

Na een iets mindere start schoof Van Aert in één ruk richting dirigent Mathieu van der Poel, die al snel een eerste foutje op zijn blad liet noteren.

De Belgische kampioen opende daarna zachtjes zijn offensief, Van der Poel corrigeerde een eerste keer.

Maar de koppeltijdrit kwam nog voor het einde van de derde ronde ten einde: het voorwiel van Van der Poel blokkeerde, Van Aert gaf na een kort oponthoud stevig van jetje.

Van der Poel had geen antwoord meer in petto, de ontketende Belgische kampioen was vertrokken voor een eenzame bokskamp van 40 minuten.

Met de vingers in de neus en zonder uit te bollen. Zijn rondetijden bleven ook aan het einde van zijn zondagswandeling in een festivalsfeertje vlijmscherp.

Van der Poel drong in het gezelschap van Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout wijselijk niet meer aan.

In het laatste kwart vond hij toch nog zijn tweede adem, maar het gebeurde allemaal duidelijk in de schaduw van de man van het seizoen, vandaag voor het laatst winnaar in zijn Belgische trui.