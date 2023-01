Cian Uijtdebroeks: "Rustgevend om in de luwte van Evenepoel te kunnen groeien"

Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) is in de wolken met zijn titel van Belofte van het Jaar. "Ik zal een week keigelukkig op mijn fiets zitten", zegt de 19-jarige renner, die veel leert uit het parcours dat Remco Evenepoel aan het afleggen is.

Op je 18 jaar profrenner worden, je meteen tonen in de koersen net onder de WorldTour en de Ronde van de Toekomst winnen. Cian Uijtdebroeks beleefde een droomjaar in 2022 en werd daarvoor op het sportgala beloond met de titel van Belofte van het Jaar. "Het is een van de mooiste prijzen die je kan winnen, want het is over alle sporten heen", glunderde Uijtdebroeks. "De komende week zal ik keigelukkig op mijn fiets zitten en zullen mijn trainingen een supereffect opleveren." Uijtdebroeks vloog voor het sportgala over van Gerona, waar hij zich voorbereidt op zijn 2e seizoen bij de profs. Welke doelen heeft hij zichzelf gesteld? "Ik hoop om enkele keren in de top 10 te eindigen van WorldTour-rittenkoersen. Ik kijk ook uit naar mijn 1e grote ronde: de Vuelta."

Waarom ik toch al de Vuelta rijd? Omdat jonge renners zoals Ayuso en Brenner zich daar niet hebben opgebrand vorig jaar. Cian Uijtdebroeks

De Vuelta rijden in zijn 2e profjaar was nochtans niet het plan. "Maar tijdens de programmabesprekingen zei de ploeg plots: "We denken dat het heel goed is voor jou om dit jaar al een grote ronde te rijden."" Speelde de factor-Evenepoel daarin mee? "Ja, maar ook de factor Ayuso. Hij is op zijn 19e derde geëindigd in de Vuelta. En ook de jonge Brenner is in bepaalde etappes naar voren gekomen", zegt Uijtdebroeks, die zelf 19 jaar jong is. "Het belangrijkste is dat die jongens zich niet hebben opgebrand. Het is dus geen risico om op mijn leeftijd al een grote ronde te rijden." Met welke verwachtingen trekt Uijtdebroeks in augustus naar Spanje? "Het wordt een ervaring die ik moet meenemen naar de toekomst." "Ik denk niet dat ik een resultaat zal rijden. Een klassement is al helemaal niet de verwachting."

"Ik leer veel uit het parcours dat Evenepoel aflegt"

Het terrein waarop Sportman van het Jaar Remco Evenepoel uitblinkt is ook het terrein waarop Sportbelofte van het Jaar Cian Uijtdebroeks ooit wil schitteren. Leert hij veel uit het parcours dat Evenepoel aflegt? "Het is rustgevend om iemand te hebben die het je voordoet. Als er bij mij bepaalde dingen misgaan, dan zal ik denken: “Dat is bij Remco ook gebeurd, dus dat is geen schande.”" Evenepoel heeft ook wat druk weggenomen bij Uijtdebroeks door de Vuelta te winnen. "België wachtte al zo lang op een groterondewinnaar. Als de Remco de Vuelta niet had gewonnen, dan was die druk misschien op mij als winnaar van de Toekomstronde komen te liggen. Maar ik groei graag in de luwte."

In mijn hoofd ben ik nog altijd die kleine jongen die ervan droomt om ooit iets te presteren in een grote ronde.