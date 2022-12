Cian Uijtdebroeks: "Ik rijd de Vuelta als alles volgens plan verloopt"

In zijn tweede profjaar gaat de ontdekkingsreis een nieuwe fase in. Cian Uijtdebroeks (19) heeft als winnaar van de Ronde van de Toekomst bewezen dat er een ronderenner in hem schuilt, bij Bora-Hansgrohe krijgt hij tijd om "zijn jongensdroom" te realiseren. "Er moet volgend jaar nog niets. Ik mag nog fouten maken", zegt Uijtdebroeks, die naar de Vuelta lonkt.

Het eerste jaar in het profpeloton eindigde voor Cian Uijtdebroeks met een knaller dankzij zijn eindwinst in de Ronde van de Toekomst. "Of er nu meer druk is? Dit jaar mocht alles foutlopen, want ik kon altijd zeggen dat het mijn eerste seizoen was", vertelde de nuchtere Uijtdebroeks tijdens een persmoment van zijn ploeg Bora-Hansgrohe. "Eind februari word ik 20 jaar en dat is nog altijd heel jong. Er moet nog niets. Dat was ook de afspraak in deze ploeg: de eerste 3 jaren stonden in het teken van leren. Ik mocht fouten maken." "De druk zullen we niet opvoeren. Dat is nergens voor nodig en dat zal mijn prestaties niet verbeteren. De ploeg werkt heel goed om mij mezelf te laten ontleden en te ontdekken." "Ik zet al druk genoeg op mezelf, de ploeg hoeft dat niet te doen. Ja, ook als 20-jarige mogen er nog fouten gemaakt worden."

"De Vuelta kan, maar niet voor een klassement"

Cian Uijtdebroeks, voor wie een persbabbel nooit een verplicht nummertje lijkt, krikt zijn programma een beetje op. Van rittenkoersen genre Coppi e Bartali en Ronde van Noorwegen gaat het nu een trede hoger. "Ik weet totaal niet waar ik kan eindigen in WorldTour-rondjes van een week. We willen een eerste piek leggen richting de Ronde van Catalonië (20-26 maart, WT) en de Tour of the Alps (17-21 april, Pro)." "Waar ik daar kan eindigen, dat blijft een ontdekkingsreis. Ik zal zeker niet zeggen dat ik de rest er zal afrijden." Na de Ronde van Zwitserland (eventueel) zou de jongeling kunnen opduiken in de Vuelta. "Die mogelijkheid is er als ik wil." "Dat heeft niet veel te maken met mijn eindzege in de Ronde van de Toekomst. Het is misschien gewoon het moment om het te proberen." "Ik zeg niet dat ik mik op een klassement. Ik moet eerst afwachten hoe het eerste deel van het seizoen verloopt en als alles volgens plan gaat, waarom kunnen we het niet proberen en dus aan de start staan?" Uijtdebroeks benadrukt het meermaals: verwacht geen rode missie. "Het is ook een leerschool, je mag geen stappen overslaan. Het gaat om fun en je wordt er ook sterker van voor het daaropvolgende seizoen."

""Eet nog maar goed", zeggen ze tegen mij"