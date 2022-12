Jordi Meeus zit in voorselectie Tour: "Ik wil volgend seizoen 1e zege in WorldTour behalen"

Meeus herpakte zich met een 2e plek op het BK na Merlier en sprintzeges in de Tour of Britain en de Primus Classic.

"In Parijs-Roubaix deed ik het niet slecht met een 14e plaats. Maar het was in het algemeen niet wat ik ervan verwacht had in de klassiekers."

"Je mag me komend voorjaar in je Sporza Wielermanager-team zetten. Ik had vorig jaar ook meer van mezelf verwacht en hoop die verwachtingen dit seizoen in te lossen."

"Als het de Tour niet wordt, dan rijd ik de Vuelta"

De Vuelta zag Meeus aan zijn neus voorbijgaan door een sleutelbeenbreuk opgelopen in de Ronde van Polen.



"Maar ik heb niet het gevoel dat ik conditioneel minder in orde ben doordat ik geen Vuelta in de benen heb."

"Beter zelfs: ik voel me op dit moment van het seizoen beter dan vorig jaar, toen ik wel de Vuelta gereden had."



Meeus maakt komend seizoen kans op zijn Tour-debuut. "Ik zit in de voorselectie. Als het de Tour niet wordt, dan rijd ik de Vuelta."

Met Danny van Poppel als sprintloods? "Danny wordt vooral gekoppeld aan Sam Bennett. De ploeg kiest ervoor om Sam en ik zoveel mogelijk van elkaar te splitsen zodat we allebei onze eigen kans kunnen gaan."

Die eigen kans wil Meeus verzilveren in een grote zege. "Mijn doel is om dit seizoen mijn eerste zege in de WorldTour te boeken. Daarnaast wil ik ook in de klassiekers scoren."

"Bij Bora-Hansgrohe hebben we in de klassiekers geen uitgesproken kopman voor wie we moeten rijden. We hebben meerdere paarden om op te wedden en ik heb op papier de snelste benen."



Meeus opent zijn seizoen in de Tour Down Under (op 17 januari), waar hij al meteen kan jagen op zijn 1e WorldTour-zege. In het openingsweekend snijdt hij zijn klassieke campagne aan.