"Roberto Martinez heeft mondeling akkoord om bondscoach van Portugal te worden"

"Waarschijnlijk wil ik eerst wat rusten bij mijn familie als mijn contract bij de Belgische voetbalbond is afgelopen", zei Roberto Martinez enkele weken geleden.

"Maar in principe zijn er vanaf januari gesprekken mogelijk."

En kijk: het contract van Martinez is exact een week geleden afgelopen en hij mag misschien al een belletje verwachten van de Portugese voetbalbond.

Volgens het goed ingelichte The Athletic heeft Martinez een mondeling akkoord om bondscoach van Portugal te worden.

Portugal nam zelf afscheid van bondscoach Fernando Santos na de 1-0-nederlaag tegen Marokko in de kwartfinales van het WK.

José Mourinho werd meteen genoemd als opvolger, maar hij heeft een contract tot midden 2024 bij AS Roma.





Met Martinez als bondscoach zou Portugal wel breken met een traditie, want in het verleden stonden enkel maar Portugezen of Brazilianen aan het hoofd van de Portugese nationale ploeg.