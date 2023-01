Van Dijk kan ruim maand niet voetballen voor Liverpool:"Diagnose overviel ons"

Begin deze week viel Van Dijk uit in de verloren competitiewedstrijd tegen Brentford. Naderhand zei Klopp de aanvoerder van Nederland uit voorzorg te hebben gewisseld. "Virgil wilde verder spelen, maar ik wilde geen risico lopen", verklaarde de coach.



"De diagnose overviel ons", vervolgde Klopp. "Hij is er weken niet bij, zeker meer dan een maand. Laten we hopen dat hij zo snel mogelijk herstelt. Het is moeilijk voor Virgil, maar laten we niet vergeten dat hij de laatste jaren ongelooflijk veel wedstrijden heeft gespeeld."



Liverpool wordt dit seizoen geplaagd door tal van blessures. Mede daardoor is de ploeg bezig aan een zeer moeizaam seizoen. Als nummer 6 van de ranglijst – met een achterstand van 16 punten op koploper Arsenal – is de landstitel al vrijwel zeker uit zicht en wordt het zelfs nog een hele klus om een ticket voor de Champions League te pakken.