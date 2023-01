Chicago Bulls maken een einde aan de indrukwekkende reeks van Brooklyn Nets

Het rapport van Brooklyn de voorbije weken was bepaald indrukwekkend. De Nets hadden voor de wedstrijd in Chicago 16 van hun laatste 17 matchen gewonnen en telden bovendien al 12 zeges op rij.

Aan die straffe reeks is nu dus een einde gekomen, want de Bulls waren vannacht te sterk voor Kevin Durant en co: 121-112. De thuisploeg had liefst 6 spelers in de dubbele cijfers, 3 spelers maakten meer dan 20 punten: DeRozan (22), Williams (22) en Vucevic (21).

Kevin Durant was met 44 punten de topschutter van de bezoekers, die in het begin van het 4e quarter een 8-0 incasseerden toen Durant even zat uit te blazen op de bank. Die tik kwamen de Nets niet meer te boven.

"Zij waren op de afspraak", reageerde Brooklyn-coach Jacque Vaugh, die ook vaststelde dat zijn team in het 1e quarter 40 punten slikte. "Een beetje atypisch voor onze ploeg. Het zette wel de toon. Chicago was vastberaden om te winnen en die overtuiging misten wij vanavond."