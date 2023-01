Ruud Vormer vindt reddingsboei bij Zulte Waregem: "Zin om weer te voetballen"

Na maar liefst negen seizoenen hebben Ruud Vormer en Club Brugge de scheidingspapieren getekend. De middenvelder met 356 wedstrijden voor blauw-zwart had een groot aandeel in vijf landstitels, een beker en won zelfs de Gouden Schoen. Maar het voorbije jaar had Club hem nog amper nodig.

Vorig jaar begonnen de eerste barstjes te ontstaan in het droomhuwelijk. Philippe Clement en Alfred Schreuder zagen in Vormer geen titularis meer, Carl Hoefkens zette de aanvoerder zelfs zonder pardon in de tribune.

Na een invalbeurt in de thuismatch tegen Zulte Waregem op 5 augustus haalde de Nederlander zelfs nooit meer het wedstrijdblad.

Bij Zulte Waregem kan Vormer weer voetballer worden. Hij wordt in eerste instantie gehuurd van Club, maar die huur wordt aan het einde van het seizoen automatisch een definitief contract van twee jaar.



“Ik heb echt zin om opnieuw te voetballen”, klinkt het bij Vormer. “Ik vind Zulte Waregem al lang een heel mooie club. Ik mis misschien wat wedstrijdritme, maar ik wil me helemaal geven voor Essevee en het behoud in 1A.”