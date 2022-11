Ruud Vormer: "In mijn hoofd heb ik al een beetje afscheid genomen van Club Brugge"

Club Brugge speelde zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen vierdeprovincialer Westkapelle, maar ook daarvoor hoefde Ruud Vormer niet op te draven.

"Ik zat thuis. Ik heb een uurtje geslapen", vertelde de Nederlander, die zaterdagavond als analist te gast was in het Sporza Wintercircus voor de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Mexico.

Vormer past al een tijdje niet meer in de plannen bij Club Brugge. Alleen in het begin van het seizoen sprokkelde hij nog een handvol speelminuten, zijn laatste selectie dateert al van begin augustus. De Nederlander maakt zich dan ook geen illusies over zijn toekomst.

"Ik denk niet dat ze me nog nodig hebben, al weet je nooit in voetbal. In mijn hoofd heb ik al een beetje afscheid genomen van Club Brugge. Ik heb nog een contract tot 1 juli en dat ga ik uitdoen. Daarna zien we wel."