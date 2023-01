FIFA-voorzitter Infantino groet Pelé en doet opvallende oproep: "Elk land moet stadion naar hem noemen"

Na elke dag in beeld te zijn geweest op het WK in Qatar verdween Gianni Infantino weer even in de schaduw. Voor het overlijden van Pelé reisde de FIFA-voorzitter speciaal naar Brazilië.

"We komen de koning groeten", klonk het. "Hij zal voor eeuwig voortbestaan."



Om daar zeker van te zijn, lanceerde de Zwitserse Italiaan ook meteen een opvallende oproep: "We gaan alle federaties in de wereld vragen om een stadion naar Pelé te noemen, want ik geloof dat toekomstige generaties moeten weten wie hij is. En hoeveel vreugde hij de wereld bracht."

Benieuwd welke club in ons land op die vraag zal ingaan...