Onze commentatoren zagen 2 verrijzenissen in Baal: "De tranen van Iserbyt spraken boekdelen"

"Hij stond daar bijna met de tranen in zijn ogen. Een beeld dat we van hem niet gewoon zijn, maar boekdelen sprak", vertelt commentator Paul Herygers. "Het blijkt zo nog maar eens dat hij toch een zware periode achter de rug heeft. De overwinning onderstreept zijn wederoptreden en zal hem enorm veel deugd gedaan hebben."

Een van de voornaamste concurrenten voor het BK is Laurens Sweeck. De kopman van Crelan moest door ziekte wel verstek laten gaan in Baal. "Het was eigenlijk vijf voor 12 voor Sweeck. Hij was dé man in de openingsfase van het seizoen, maar in Diegem toonde zijn 12e plek het verval aan."



"De rustpauze komt alvast op het juiste moment. Hij heeft volgens mij de noodstop voor zichzelf ingedrukt. Dit zou hem naar hogere sferen kunnen brengen."