Dominante Fem van Empel ziet goede voornemens meteen in vervulling gaan in Baal

Fem van Empel: "Misschien doet niet te veel slaap me wel goed. Ik heb echt genoten vandaag. Ik schrik er wel van dat ik zo'n voorsprong heb, want ik ben er even tussenuit geweest. Ik had zin in een strijd, maar heb er zelf iets moois van moeten maken. Ik stond zonder druk aan de start en moest niet de volle 100% geven. Er staat me een mooi wegseizoen te wachten, dus ik focus me liever enkel op de Wereldbeker."



Lucinda Brand: "Het was niet slecht, maar ook niet goed. Ik had liever nog wat betere benen gehad. Ik ben nog steeds wat in opbouw. Het parcours was erg lastig en er waren stukken waar je je makkelijk vast kon rijden."