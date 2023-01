Tom Pidcock knalt in slotronde het decor in, Eli Iserbyt boekt emotionele zege in Baal

Fase per fase

clock 16:03 16 uur 03 match afgelopen end time Iserbyt maakt het af! Eli Iserbyt klopt ploegmaat Vanthourenhout en Pidcock in Baal!. De wereldkampioen stapelde de fouten op en blesseerde zich gaandeweg. Lars van der Haar is vierde op ruim een minuut.

clock 16:01 16 uur 01. Pidcock moet alle zeilen bijzetten om naar Eli Iserbyt te rijden. Maar de leider in de X²O-trofee geeft niet af. Pidcock maakt opnieuw een fout en moet nu ook Vanthourenhout ook laten gaan. Een baaldag. . Pidcock moet alle zeilen bijzetten om naar Eli Iserbyt te rijden. Maar de leider in de X²O-trofee geeft niet af. Pidcock maakt opnieuw een fout en moet nu ook Vanthourenhout ook laten gaan. Een baaldag.

clock 16:00 16 uur . Iserbyt lijkt vertrokken voor een zege. Hij neemt afstand van Pidcock, ploeggenoot Vanthourenhout blijft braaf in het wiel van de Brit. . Iserbyt lijkt vertrokken voor een zege. Hij neemt afstand van Pidcock, ploeggenoot Vanthourenhout blijft braaf in het wiel van de Brit.

clock 16:00 16 uur . Bangelijke beelden! Pidcock vliegt over omheining na fantasietje in het slot. Bangelijke beelden! Pidcock vliegt over omheining na fantasietje in het slot

clock 15:57 15 uur 57. Plots een omwenteling! Pidcock vliegt even het publiek in op het wasbord en moet Vanthourenhout voor laten gaan. Het wordt een strijd met drie in de slotronde. . Plots een omwenteling! Pidcock vliegt even het publiek in op het wasbord en moet Vanthourenhout voor laten gaan. Het wordt een strijd met drie in de slotronde.

clock 15:55 15 uur 55. Situatie na ronde 6. Een foutje van Iserbyt geeft Pidcock weer wat extra seconden ademruimte. Op 13 seconden is het treintje met Vanthourenhout over de finish gestoomd. Lars van der Haar beleeft een eenzame koers op plaats 4, Jens Adams is 5e. . Situatie na ronde 6 Een foutje van Iserbyt geeft Pidcock weer wat extra seconden ademruimte. Op 13 seconden is het treintje met Vanthourenhout over de finish gestoomd. Lars van der Haar beleeft een eenzame koers op plaats 4, Jens Adams is 5e.

clock 15:53 15 uur 53. Iserbyt moet nog een reservoir aan energie zien te vinden, wil hij aanspraak maken op de overwinning. Ruben Van Gucht. Iserbyt moet nog een reservoir aan energie zien te vinden, wil hij aanspraak maken op de overwinning. Ruben Van Gucht

clock 15:51 15 uur 51. Een explosieve zege - zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert er afgelopen dagen achter hun naam schreven - wordt het niet voor Tom Pidcock. Maar de wereldkampioen controleert zijn voorsprong wel uitstekend. . Een explosieve zege - zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert er afgelopen dagen achter hun naam schreven - wordt het niet voor Tom Pidcock. Maar de wereldkampioen controleert zijn voorsprong wel uitstekend.

clock 15:50 15 uur 50. Stybar verwent de fans met jump op de bultjes. Stybar verwent de fans met jump op de bultjes

clock 15:48 15 uur 48. Geen WK voor Tom Pidcock. Geen WK voor Tom Pidcock

clock 15:47 15 uur 47. Jens Adams lijkt de strijd om plek 5 te winnen van Quinten Hermans. Hij kan op de fiets blijven terwijl die laatste moet afstappen. In de achtergrond verwent Stybar het publiek met acrobatische sprongetjes. . Jens Adams lijkt de strijd om plek 5 te winnen van Quinten Hermans. Hij kan op de fiets blijven terwijl die laatste moet afstappen. In de achtergrond verwent Stybar het publiek met acrobatische sprongetjes.

clock 15:46 15 uur 46. Situatie na ronde 5. Status quo na ronde 5. Pidcock controleert de kloof en er volgen nog nauwelijks positiewissels. . Situatie na ronde 5 Status quo na ronde 5. Pidcock controleert de kloof en er volgen nog nauwelijks positiewissels.

clock 15:45 15 uur 45. Pidcock zal niet het WK rijden. Dat hebben we even geleden zo afgesproken, omdat het niet past in het programma van het voorjaar. Kurt Bogaerts. Pidcock zal niet het WK rijden. Dat hebben we even geleden zo afgesproken, omdat het niet past in het programma van het voorjaar. Kurt Bogaerts

clock 15:45 15 uur 45. Vanthourenhout gaat onderuit. Vanthourenhout gaat onderuit

clock 15:44 15 uur 44. Dat Tom Pidcock de foutjes opstapelt, komt "door de vermoeidheid" volgens coach Kurt Bogaerts. "Hij heeft al een lastig programma gereden deze week, dat eist zijn tol." . Dat Tom Pidcock de foutjes opstapelt, komt "door de vermoeidheid" volgens coach Kurt Bogaerts. "Hij heeft al een lastig programma gereden deze week, dat eist zijn tol."

clock 15:43 15 uur 43. Lars van der Haar is geweldig dit jaar, maar de weergoden zijn hem niet gunstig gezind. Van modder wordt hij niet blij. Paul Herygers. Lars van der Haar is geweldig dit jaar, maar de weergoden zijn hem niet gunstig gezind. Van modder wordt hij niet blij. Paul Herygers

clock 15:41 Modder roept Vanthourenhout halt toe. Pidcock neemt geen risico op de schuine kant. Vanthourenhout doet dat wel en bekoopt het met een tuimeling. . 15 uur 41. fall Modder roept Vanthourenhout halt toe Pidcock neemt geen risico op de schuine kant. Vanthourenhout doet dat wel en bekoopt het met een tuimeling.

clock 15:40 15 uur 40. Michael Vanthourenhout voelt zich kiplekker in het nieuwe jaar. Op het wasbordje durft hij zelfs kleine sprongetjes aan. . Michael Vanthourenhout voelt zich kiplekker in het nieuwe jaar. Op het wasbordje durft hij zelfs kleine sprongetjes aan.

clock 15:38 15 uur 38. Fransman maakt flinke tuimeling. Fransman maakt flinke tuimeling