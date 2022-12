Na maanden aanmodderen begint Brooklyn zowaar op een titelkandidaat te lijken in de NBA

Brooklyn stond de voorbije maanden - om niet te zeggen jaren - garant voor drama. James Harden mislukte en werd doorgestuurd, Kyrie Irving was voortdurend zijn wispelturige zelf, Ben Simmons bleef op vele vlakken een vraagteken, Kevin Durant wilde weg maar bleef toch, coach Steve Nash kreeg de bons, ...

Genoeg ingrediënten voor een slechte Hollywoodfilm, al zijn de Nets de afgelopen weken toch begonnen met een schijnbaar boeiend scenario te schrijven. De nieuwe coach Jacque Vaughn heeft blijkbaar het juiste recept gevonden, de mayonaise lijkt eindelijk te pakken.

Het drama is voorlopig overboord gegooid en de enige vraag die nu nog gesteld wordt, is wanneer de Nets nog eens gaan verliezen. Want dat deden ze ook vannacht niet, waarmee de teller nu al op 9 zeges op rij staat. De 117-125-overwinning in Cleveland was voor Brooklyn ook de 13e overwinning in 14 matchen.

Kevin Durant en Kyrie Irving waren allebei goed voor 32 punten. De topschutter van de wedstrijd was Cleveland-guard Darius Garland, die 46 punten maakte.

Dankzij hun sterke reeks zijn de Brooklyn Nets opgeklommen naar de 3e stek in de Eastern Conference met 22 zeges en 12 nederlagen. Alleen Boston en Milwaukee doen beter, maar het verschil is miniem.

"Er is veel gezegd en geschreven door mensen die niet weten wat er in onze kleedkamer leeft", sprak Kevin Durant na afloop. "Maar om eerlijk te zijn: voor ons is het altijd al om basketbal gegaan. Dat is voor ons de essentie." De concurrentie is alvast gewaarschuwd.