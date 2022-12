Kyrie Irving bezorgt Brooklyn zege met buzzer beater, Boston en Golden State gaan onderuit

Met nog een paar seconden op de klok had Toronto de bordjes gelijk kunnen zetten dankzij twee vrijworpen van Scottie Barnes. Maar Kyrie Irving nam geen vrede met die 116-116-stand. Net voor de buzzer mikte hij de beslissende driepunter binnen.

Brooklyn, de nummer 4 in de Eastern Conference, boekte zo zijn vijfde overwinning op een rij, de negende in de laatste tien duels.

Irving haalde 32 punten. De 30-jarige Amerikaan was tijdens dit NBA-seizoen een tijdje geschorst, omdat hij via sociale media een film met een antisemitisch gedachtegoed had gepromoot.

Eind vorige maand keerde hij terug en sindsdien is zijn ploeg aan een opmars bezig. Kevin Durant voegde 28 punten toe. Fred VanVleet (Toronto) werd topschutter met 39 punten.



Brooklyn blijft door de late zege in het spoor van Cleveland. De Cavs, derde in het oosten, pakten een 118-112 zege tegen Indiana. Donovan Mitchell (41 ptn) was de held van de avond.