Pech voor Golden State: Stephen Curry is enkele weken out met gedeeltelijke schouderontwrichting

Vooral buitenshuis hebben de Warriors het moeilijk. Daar is hun rapport 2 zeges tegen 13 nederlagen. Thuis is dat omgekeerd (12-2). Met 14 zeges en 15 nederlagen kamperen ze pas op de 10e plaats in het Oosten.



Op bezoek bij Indiana begon het ook verkeerd, maar met 38 punten, 7 assists en 7 rebounds leek Curry toch nog bezig om het tij te keren, tot hij op het einde van het derde quarter zijn linkerschouder blesseerde, toen hij de bal wou afpakken.



De 34-jarige MVP van de finale vorig seizoen ging eerst naar de kant met zijn arm in zijn hand, maar zocht dan snel de kleedkamer op. Een scan in Philadelphia, waar Golden State vandaag speelt, wees op een gedeeltelijke schouderontwrichting.



De club zelf gaf niet mee hoelang hij out was, de komende dagen wordt zijn revalidatieprogramma bekendgemaakt, maar ESPN bericht dat het om enkele weken gaat.



Dit is een serieuze streep door de rekening van de regerende kampioen, die nu zelf niet eens de play-offs haalt.