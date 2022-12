Thompson en Curry maken Celtics in in heruitgave van NBA-finale 2022

De Splash Brothers maakten hun naam en faam nog eens waar bij de thuisploeg: Stephen Curry en Klay Thompson maakten het verschil met de helft van de punten (66), 34 voor Thompson, 32 voor Curry.



Bij de bezoekers tekende Jaylen Brown voor 31 punten. Boston blijft ondanks de nederlaag leider in de Eastern Conference en de NBA tout court (21 zeges in 27 matchen), Golden State staat voorlopig pas achtste in de Western Conference (14 zeges in 27 matchen).



Dat komt vooral door hun erg magere balans op verplaatsing, waar Curry en co. dit seizoen nog maar 2 keer wonnen in 13 wedstrijden.



Conclusie van Curry na gisteren: "We bewijzen dat we kunnen concurreren met de besten van de liga."