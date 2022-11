Boston herpakt zich snel in NBA en duwt Doncic' Dallas onderuit

Jayson Tatum was de uitblinker bij Boston met 37 punten en 13 rebounds. Luka Doncic gooide voor Dallas, 10e in de Western Conference (9 zeges, 8 nederlagen), 42 punten door de korf.



In de Eastern Conference staat Boston aan de leiding met 14 zeges en 4 nederlagen.



Milwaukee volgt op de tweede stek. De Bucks verloren voor de vijfde keer in 17 wedstrijden: 113-118 tegen Chicago, elfde in de Eastern Conference.



Bij de Bulls was DeMar DeRozan net als tegen Boston dé man, goed voor 36 punten. In het verliezende kamp liet Giannis Antetokounmpo evenveel punten en 11 rebounds optekenen.



Verder greep Sacramento naast een achtste opeenvolgende overwinning, Trae Young hielp Atlanta aan een 115-106 zege. New Orleans, tweede in de Western Conference (11-7), won met 110-129 bij San Antonio, onder meer dankzij 32 punten en 11 rebounds van Zion Williamson.



Brooklyn won bij Toronto (98-112) met 29 punten van Kyrie Irving