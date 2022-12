Boston Celtics walsen over machteloos Phoenix in clash tussen nummers 1

De wedstrijd tussen Phoenix en Boston was een duel tussen de nummer 1 in het Westen en de nummer 1 in het Oosten. Voor die topper konden de Suns opnieuw rekenen op spelverdeler Chris Paul, die de voorbije 14 matchen gemist had met een hielblessure.

Maar de rentree van Paul bracht weinig zoden aan de dijk, want de thuisploeg werd op alle vlakken overtroefd door een autoritair Boston, dat bij de rust al een voorsprong van 27 punten had. De maximale voorsprong van de Celtics in de wedstrijd was liefst 45 punten. In het slot konden de Suns nog wat milderen: 98-125.

Bij de bezoekers waren Jayson Tatum en Jaylon Brown allebei goed voor 25 punten. Josh Okogie was de onverwachte topschutter van de Suns met 28 punten.

Door de nederlaag moet Phoenix nu New Orleans boven zich dulden in het Westen. Boston blijft op kop in het Oosten, met 21 zeges en 5 nederlagen. Alleen Milwaukee (18-6) kan voorlopig in de buurt blijven van de Celtics.