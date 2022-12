VIDEO: Aaron Gordon luistert kerstbasketbal in de NBA op met krankzinnige dunk

Kerstdag betekent voor de NBA-sterren geen rustdag, want traditioneel staan er dan enkele leuke affiches op het programma. De blikvanger was het duel tussen Boston en Milwaukee, een duel tussen de 2 topteams in de Eastern Conference.

In een kolkende TD Garden in Boston was het de thuisploeg die aan het langste eind trok. Met dank aan een alweer uitstekende tandem Brown-Tatum wonnen de Celtics met 139-118. Voor Milwaukee was het de 3e nederlaag op een rij.

Boston-speler Jayson Tatum was de topschutter met 41 punten, ploegmaat Jaylen Brown tekende voor 29 punten. Bij de bezoekers was Giannis Antetokounmpo de beste schutter met 27 punten.