Sam Maes strandt op zucht van top 10 in WB reuzenslalom na knalprestatie in 2e run

3 jaar geleden was Sam Maes al eens 12e geworden op een WB-manche reuzenslalom, in Kranjska Gora. In Alta Badia doet de 24-jarige alpineskiër nog een plaatsje beter.



Maes stond na de eerste run nog een eindje verwijderd van de top 10. Zijn 1'23"81 was meer dan 3 seconden trager dan Marco Odermatt.



Maar in de tweede run was Maes zelfs een seconde sneller dan de Oostenrijker. Enkel de Zwitser Daniele Sette was een fractie sneller dan de 1'17"10 van Maes.



Het katapulteerde de Belg meteen naar de 11e plaats in de daguitslag, op 3 honderdsten van een historische toptienplaats. Odermatt kon ondanks een mindere tweede run de overwinning wel vasthouden. Hij hield Henrik Kristoffersen en Zan Kranjec af.