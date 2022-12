Italiaanse topskiester wint afdaling met gebroken hand (vastgebonden aan skistok)

Sofia Goggia heeft de tweede Wereldbekermanche afdaling in St. Moritz (Zwi) gewonnen. De 30-jarige Italiaanse, die vrijdag nog geopereerd werd aan een breukje in haar linkerhand, ging sneller dan de Sloveense skiester Ilka Stuhec (op 0"43) en de Duitse Kira Weidle (0"52). De Amerikaanse topper Mikaela Shiffrin werd 4e en blijft leidster in de Wereldbeker.