Sam Maes na tweede Europabeker-zege: "Erg belangrijk voor mijn zelfvertrouwen"

In maart dit jaar won Sam Maes al een Europabeker-manche in Andorra, deze maand won hij in Gurgl, in zijn thuisland Oostenrijk.

"Dat was echt belangrijk voor mijn zelfvertrouwen", zo reageert onze landgenoot. "Het was voor mij een voorbereidingswedstrijd die me een goede boost gaf voor de Wereldbeker."

Daar volgde een nieuwe opsteker voor de alpineskiër. De eerste manche in Val d'Isère (Frankrijk) sloot Maes af op een knappe 14e plaats. Hij miste echter een poort in de tweede run met een uitvalbeurt tot gevolg.

"Met de vorm zit het wel heel goed", denkt Maes. "Ondanks een blessure waardoor ik 4 weken niet kon skiën in de voorbereiding. Soms heb ik er nog last van tijdens een wedstrijd, maar dan neemt de adrenaline het over."