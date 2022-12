Belgische shorttrackers verzamelen medailles: "Op het EK tonen dat we investeringen waard zijn"

De vermoeiende reis vanuit Kazachstan, waar de voorbije 2 weekends 2 Wereldbekermanches werden georganiseerd, verliep met een glimlach bij Hanne en Stijn Desmet na de knappe prestaties en de vele medailles.

"Of we hier zelf van staan te kijken? Ja en neen", legt Hanne Desmet uit. "Dit was het doel, maar het is goed uitgedraaid. De vorm is er, het team rijdt beter en dat merkt je in de aflossing."

"Individueel zit het wedstrijdinzicht ook beter", zegt de zilveren medaille van Peking. Nochtans werd ze begin dit seizoen enkele keren gediskwalificeerd. "Maar zulke foutjes kunnen geen kwaad. Dit is het moment om ze te maken."

Desmet raakt het zelf aan: ook de gemengde aflossing gooit hoge ogen. "We trainen niet veel samen, maar we worden elke keer beter. Het klikt duidelijk. Iedereen weet wat de sterke punten zijn van de andere Belgen. We staan er als team."