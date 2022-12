Vandenbempt blikt vooruit op WK-finale: "Frankrijk en Argentinië hebben nog geen indruk gemaakt"

Het aftellen is begonnen naar de apotheose van bijna een maand topvoetbal. Frankrijk of Argentinië zullen onder elkaar uitmaken wie van hen voor de 3e keer wereldkampioen wordt. "Het zal niet 4-3 worden zoals 4 jaar geleden", voorspelt commentator Peter Vandenbempt.

Marokko en Kroatië hebben heel wat lof geoogst voor hoe ze gepresteerd hebben op dit WK, maar toch ben ik blij dat we een finale krijgen tussen Argentinië en Frankrijk. In de finale van een WK, de grootste voetbalwedstrijd op aarde, wil je de beste spelers en de beste landen zien. Een van de manco's van dit WK was toch het gebrek aan topaffiches. Spanje-Duitsland had je in de groepsfase, daarna ook nog Argentinië-Nederland en zeker Frankrijk-Engeland. Met wat goeie wil ook België-Kroatië. Maar voor het overige kwamen de kleinere landen er telkens tussen.

Waarom Griezmann geen Speler van het Toernooi?

Argentinië en Frankrijk hebben wel nog geen indruk gemaakt op dit WK. Ze hebben de toeschouwers niet van de sokken geblazen met spectaculair en overrompelend spel. Ze willen allebei toch vooral winnen vanuit de verdediging, met een goeie organisatie en teamspirit. En voor de rest kunnen ze dan een beroep doen op individuele klasse van Messi of Mbappé. Of van Griezmann. De trofee voor Speler van het Toernooi zal wel naar Messi of Mbappé gaan, maar misschien was Griezmann wel de beste op dit WK. Griezmann heeft zichzelf heruitgevonden, met dank aan Deschamps die hem op een andere positie heeft geposteerd. Het is magistraal hoe hij eigenlijk zowel de vervanger van Pogba als Kanté is op dit WK.

Antoine Griezmann

Franse linkerflank vs. bal bij Messi weghouden

De finale wordt meer dan waarschijnlijk een tactisch steekspel, ik denk niet dat ze grote risico's zullen nemen. Het zou mij dan ook verbazen dat het net als 4 jaar geleden (toen in de 1/8e finales) 4-3 zou worden.



Om Frankrijk uit balans te krijgen, denk ik dat Argentinië hetzelfde zal proberen als Engeland en Marokko, namelijk de Franse linkerflank bestoken.



Daar heeft Frankrijk met Theo Hernandez iemand lopen die verdedigend minder is. Bovendien loopt Mbappé zelden achteruit om mee te verdedigen. Daar ligt toch de achilleshiel van Frankrijk. Al zal die linkerflank wel versterkt worden als Rabiot weer kan spelen.



De taak van Frankrijk is dan weer simpel: zorgen dat er zo weinig mogelijk ballen naar Messi komen. Daar ligt de sleutel.



Maar je kunt Messi geen 90 minuten van de bal houden. Hij kan makkelijk een halfuur niet aan de bal komen en dan toch ineens toeslaan met een schot of magistrale assist.

