Luca Brecel dendert ook voorbij man-in-vorm Mark Allen en staat in finale English Open

Met een indrukwekkende vertoning tegen wereldtopper Judd Trump had Luca Brecel vrijdag een statement gemaakt op de English Open. Onze landgenoot kon met vertrouwen richting de halve finale toeleven, waar hij man-in-vorm Mark Allen (WS-5) tegenkwam.

"Hij lijkt onklopbaar", sprak Brecel vrijdag over Allen, die dit seizoen al het UK Championship en het Northern Ireland Open had gewonnen. Maar in de wedstrijd holde Brecel zijn eigen woorden uit.

Met nagenoeg foutloos snooker en een handvol geweldige "long pots" greep hij Allen bij de keel. De Noord-Ier kwam amper aan bod en zag Brecel naar een 5-0-voorsprong wegsnellen - Allen kon amper elf ballen potten in die eerste vijf frames.

Maar met de eindstreep in zicht liet Brecel zich in het zesde frame op zeldzame foutjes betrappen. Allen nam die in dank aan en kon de nul wegvegen op het bord. Ook in het zevende frame kon Allen terugslaan.

De twijfel leek in de arm van Brecel te kruipen, zeker toen Allen in het achtste frame na een "fluke" van jewelste een kans aangeboden zag. Maar de nummer vijf van de wereld miste vervolgens een gemakkelijke zwarte bal.

Brecel zag het moment schoon om de partij af te maken en deed dat ook. Zo staat onze landgenoot zondag op het English open in zijn zesde rankingfinale. Viervoudig wereldkampioen Mark Selby, die Neil Robertson klopte in de halve finale, is zijn tegenstander.