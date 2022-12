De 15 van 2022: Hanne Desmet schaatst naar historisch olympisch brons

Het schaatsverhaal van Hanne Desmet leest als een sportief sprookje.



Tot haar 17e was ze eigenlijk niet gebeten door het shorttrack. Maar in de slipstream van jongere broer Stijn geraakte Hanne mee verzeild in het wereldje. Ze blijkt een natuurtalent, verhuist samen met haar broer naar het schaatswalhalla in Heerenveen en blinkt al snel met medailles op kampioenschappen.

Zulke successen doen al snel dromen van het allerhoogste. Een olympische medailledroom lijkt plots niet onrealistisch. Maar in de aanloop naar de Winterspelen moest ze meer bochten maken dan in een shorttrackwedstrijd. Een afgelast EK, corona-angst, en vooral een zware hersenschudding zorgen voor problemen.