WK-podcast: "Marokko heeft het beter gedaan tegen Frankrijk dan de Belgen vier jaar geleden"

Marokko kon niet van Frankrijk winnen, maar belandt wel in de geschiedenisboeken voor zijn prestatie op dit WK. Onze gasten in de WK-podcast, Filip Joos en Wim De Coninck, waren onder de indruk van Marokko en in het bijzonder van Azzedine Ounahi: "Ik heb met grote ogen van hem genoten."

"Marokko verdiende een pluim"

"Marokko kreeg na de match een oprecht applaus in het stadion", denkt Filip Joos. "Dat was voor een erg fris en mooi voetballend Marokko dat aan de bal veruit de beste wedstrijd van het toernooi speelde. Dat was echt een applaus uit waardering voor de prachtige halve finale die ze ervan gemaakt hebben."

"Ze kwamen voor de eerste keer op achterstand, iets waarvan men op voorhand dacht dat dat fataal zou zijn, maar dat was allerminst het geval", vult hij aan.

Het was van in het begin een wedstrijd waarin Marokko de bal wou. Filip Joos

"De Marokkanen speelden ook goed door het centrum. Door het blok spelen deed eigenlijk niemand dit toernooi uit schrik om de bal te verliezen, alleen als ze verplicht waren", zegt De Coninck. Joos vond dat ze dat vanaf het begin al goed deden, zelfs voor de achterstand: "Ik vind niet dat ze begonnen met een egelstelling, dat was echt niet, hoor. Het was van in het begin een wedstrijd waarin Marokko de bal wou. Dat verdient echt een pluim." "Als je eigenlijk nuchter kijkt, hebben ze meer gedaan dan de Rode Duivels in onze halve finale tegen Frankrijk vier jaar geleden. Met al onze vedetten... Marokko heeft Frankrijk meer in de problemen gebracht dan wij."

Lofzang voor Ounahi

"Ik heb met grote ogen genoten van Ounahi, de middenvelder wiens naam wij wel allemaal al kenden na België-Marokko, maar die Luis Enrique wel nog als 'die nummer 8' bestempelde", begint Joos zijn lofzang op de jonge middenvelder.

"Je zit dan heel erg hoog en je hebt bird's-eye view, en ik moest echt denken aan die match van El Khannous op Anderlecht. Ounahi is dan ook de reden dat El Khannous niet is ingevallen. Er staat op dit moment een nóg betere kopie van hem op het veld. En die wordt nooit moe!"

De Coninck was ook onder de indruk van de nummer 8: "Die blijft inderdaad maar lopen. Een hele wedstrijd lang is hij belangrijk. Hij is trouwens ook heel erg slim in zijn balrecuperaties."

"Romain Saïss had nooit mogen starten"

"De Marokkaanse bondscoach Regragui had eigenlijk nooit mogen starten met Romain Saïss. Ik heb die opwarming gezien, dat waren wat stretchoefeningen met een persoonlijke coach. Dat is echt een fout die ze gemaakt hebben", vindt Wim De Coninck.

Als je dan net iets verder moet gaan tijdens de wedstrijd, dan voel je meteen dat dat niet gaat. Filip Joos