Portugal neemt na 8 jaar (en 1 Europese titel) afscheid van bondscoach Fernando Santos

Twee jaar geleden had Fernando Santos zijn contract bij Portugal nog verlengd tot 2024. Maar na matige resultaten op het laatste EK en WK besliste hij zelf, in samenspraak met de bond, om de rit dan toch niet uit te zitten.



Santos is al sinds 2010 bondscoach, eerst 4 jaar bij Griekenland en daarna 8 jaar bij Portugal. Bij zijn eerste grote toernooi was het meteen bingo: hij leidde Portugal naar de Europese titel in 2016.



Op de volgende toernooien werd Portugal steevast bij de topfavorieten geplaatst, maar ondanks kleppers als Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva en João Felix kon Portugal het steeds niet waarmaken. De kwartfinale op het voorbije WK was nog het beste resultaat sinds die Europese titel.