Portugezen woest over Argentijnse ref: "Willen ze hen de wereldbeker gewoon geven?"

"Het is onaanvaardbaar", vond Pepe. "Zeker na wat er gisteren gebeurd is. Marokko maakte constant kleine foutjes, maar nooit kregen ze geel. Na rust is er amper voetbal gespeeld... Toch kwamen er maar 8 minuten bij. Willen ze Argentinië de beker gewoon geven?"

Het is bijzonder vreemd dat een scheids aangewezen wordt wiens land nog actief is op het WK. Ze wilden het ons duidelijk moeilijker maken.

Bruno Fernandes vond de aanwijzing eveneens onbegrijpelijk. "Ik weet niet of ze Argentinië wereldkampioen willen maken. Het boeit me ook niet, maar ik ga gewoon zeggen wat ik denk. Het is bijzonder vreemd dat een scheids aangewezen wordt wiens land nog actief is op het WK. Ze wilden het ons duidelijk moeilijker maken."