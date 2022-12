Wat een beeld! Alle camera's gericht op bankzitter Ronaldo tijdens het volkslied

Bondscoach Santos: "Ronaldo weet dat hij belangrijk is"

Ook al waren andere spelers de helden op het veld, Cristiano Ronaldo bleef ook na de match in het middelpunt van de aandacht staan.

Op de persconferentie wou iedereen van bondscoach Fernando Santos weten hoe hij zal omgaan met Ronaldo in de volgende wedstrijd?

"Ik heb een zeer nauwe band met hem. Maar we zijn coach en speler", bleef Santos kort. "Ik heb hem gezegd dat hij een heel belangrijke speler is, dat weet hij."

"We kennen elkaar sinds hij 19 jaar is. Cristiano en ik weten dat teams veranderen. Het is niets persoonlijk. Het draait wat nodig is tijdens een match."

Ronaldo liet zelf pas na middernacht van zich horen op Instagram.

"Ongelooflijke dag voor Portugal, met een historisch resultaat. Prachtige vertoning van een team vol talent en jonge spelers. De droom leeft! Tot het einde! Go Portugal!"