Zus van Cristiano Ronaldo is "vernederingen" beu: "Verlaat het WK, kom naar huis"

Aveiro doet een oproep aan broerlief. "Ik wil zo graag dat hij naar huis zou komen, het nationale team verlaat en bij ons komt."

"Dan kunnen we hem omhelzen en vertellen dat alles in orde is. Dan herinneren we hem eraan wat hij bereikt heeft en uit welke familie hij kwam. We hebben genoeg geleden, mensen zullen nooit weten hoeveel."

"Kom naar huis", is haar boodschap duidelijk. "Wij zijn jou eeuwig dankbaar. Wat ik nu lees en hoor, is echt triest. Kom naar huis, we zijn er voor je. Tot de dood."

Een bericht dat Ronaldo met veel plezier zal gelezen hebben tijdens zijn herstelsessie in de gym.