Filip Joos: "Alvarez deed bij 2-0 alles verkeerd, maar was veruit beste man bij Argentinië"

In de WK-podcast kaarten Stef Wijnants en Filip Joos na over de eerste halve finale. Ene Lionel Messi ging aan de haal met de krantenkoppen, maar Joos vond aanvaller Julian Alverez een veel sterkere partij spelen. "Hij was de enige die druk durfde te zetten op Modric", oordeelt onze commentator.