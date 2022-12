Zondag de ultieme apotheose voor Lionel Messi? "En waarom dan niet meteen stoppen?"

"Messi is dat nu helemaal, ook voor de wedstrijd. Hij stapte als eerste het veld op, vroeger deed hij dat altijd als laatste. Hij is de grote man, veel meer dan hij voordien geweest is."

"Voor het eerst zie je hoe Messi zich opwerpt als de grote leider van Argentinië zoals Diego Maradona dat ook deed in 1986 en 1990", vertelde hij in het omkaderingsprogramma na de halve finale.

Het orgelpunt kan zondag volgen, tenzij Messi er over 3,5 jaar nog bij zou zijn op de volgende Wereldbeker. Dan zou hij 39 jaar zijn.

"Zoals Gert Verheyen zei: "Messi hoeft niet te verdedigen en dan kun je langer mee"", pikte Wesley Sonck in. "Het hele elftal staat in zijn teken en dat begrijpt de bondscoach."

"Vergeet niet dat hij zijn dip al gehad heeft", vulde Gert Verheyen aan. "Na zijn verhuis naar PSG werd er al gezegd dat hij niet meer zou terugkeren op zijn beste niveau. Maar dit seizoen, met het WK in zijn hoofd, speelt hij erg goed."

Sonck twijfelt toch over het WK in 2026. Meer nog: "Stel dat hij zondag het WK wint, waarom dan niet meteen stoppen?"

Neen, oordeelde Mulder. "De druk is dan net helemaal weg. Dan kan hij eindelijk bevrijd voetballen. Dat was bij de nationale ploeg nooit zo."

"Hij is geconcentreerd, is zich bewust van zijn taak en hij vult het op een goeie manier in. Behalve na de match tegen Nederland. Dat was lachwekkend."

