Evenepoel pronkt met gloednieuwe regenboogtrui: "Trots dat ik die zo vroeg in mijn carrière mag dragen"

Hij mocht op het WK-podium al eens pronken in zijn regenboogtrui, maar Remco Evenepoel heeft ook een vers (en vernieuwd) exemplaar gekregen voor het nieuwe seizoen.

De wereldkampioen en Vuelta-winnaar zal er onder meer zijn jacht op een tweede grote ronde mee openen in de Giro.

"Ik kan alleen maar blij en trots zijn op wat ik heb bereikt", vertelt Evenepoel. "Ik ben trots dat ik dit truitje al zo vroeg in mijn carrière mag dragen."

"Ik kijk er naar uit. Het wordt een speciaal jaar, met veel druk en een andere manier van koersen. Ik ga het zo relaxt mogelijk aanpakken. Dat is het beste dat ik kan doen: go with the flow."