Ruud Vormer opgetogen met WK-debuut Noa Lang: "Ik heb die kleine vanmorgen nog gebeld"

Dat het WK van de Nederlanders op een penaltyreeks zou uitdraaien, stond haast in de sterren geschreven. Al draaide het anders uit dan Louis van Gaal in zijn gedachten had.



Zo trapte Virgil van Dijk de eerste elfmeter meteen op de doelman. "Het was mooi dat hij zijn verantwoordelijkheid nam. Ook ik had die gewoon getrapt", sprak Ruud Vormer vol vertrouwen.



De WK-droom van Van Gaal strandde zo wel in de handschoenen van Argentinië-doelman Martinez. "Er zat meer in voor Nederland op dit WK. Het spel was door het WK heen niet heel denderend", vertelde de Nederlander.

"Toch mag Oranje blij zijn met de uitkomst. Louis van Gaal en zijn mannen hebben toch weer niet verloren."