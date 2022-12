Waar is Quinten Hermans gebleven? "Het is wat raar om in de zetel naar de cross te kijken"

Tot en met 31 december rijdt Quinten Hermans nog voor Intermarché-Wanty-Gobert. Op 1 januari maakt de Limburger de overstap naar WorldTour-ploeg Alpecin-Deceuninck, waarmee Hermans momenteel tot 14 december op stage is in Spanje.

In tegenstelling tot die andere WK-ganger, Wout van Aert, laste Hermans na het WK in Australië geen rustperiode in.





“Ik zag er nog wel iets in om na de Ronde van Lombardije door te trekken in het veld", zegt Hermans.

"Achteraf moest ik wel toegeven dat het mentaal een zware strijd was met mezelf om scherp te blijven na een lange zomer. Bovendien was er ook de decompressie en de jetlag na het WK.”





Hermans' laatste cross was het EK veldrijden in Namen op 6 november. “Fysiek was ik nog best wel in orde in Namen. Maar door een valpartij en twee lekke banden mocht het uiteindelijk niet zijn op dat EK.”



Heeft Hermans daarna vanuit zijn zetel de crossen gevolgd? "In het begin was ik met andere dingen bezig."

“Maar toen ik twee weken geleden weer begon te trainen, heb ik weer mijn televisie opgezet om het veldrijden beter te volgen. Het voelt wel een beetje raar aan om in de zetel naar de cross te kijken in plaats van zelf te crossen."





"Nu begint het toch wel serieus te kriebelen."