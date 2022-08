Quinten Hermans wil groeien naast Mathieu van der Poel: "Heb er zeker nog niet alles uitgehaald"

Prioriteit op de weg

Dat Hermans Intermarché-Wanty-Gobert zou verlaten, stond al even vast. Het kostte hem zelfs een stekje in het Tour-team van de Belgische ploeg. Gisteren raakte bekend dat Alpecin-Deceuninck het nieuwe team wordt van de veelzijdige Hermans.

Waarom Alpecin? "Ze hadden interesse in mij telkens ik een vrije renner was, maar het is er nooit van gekomen", bekent Hermans, die de gebroeders Roodhooft uiteraard goed kent van in de crosswereld. "Ik heb nu een paar keer met Philip en Christoph kunnen praten en ze hadden veel vertrouwen in mij."

"Ik heb hun project de voorbije jaren zien evolueren en het staat echt op poten. Volgend jaar wordt het team weer wat sterker. Ik mag er ook blijven crossen en dat is voor mij een groot item. Al wordt de cross wel wat meer bijzaak. Maar ik ben er volledig vrij in en dat is toch een druk die wegvalt."

De weg wordt dus prioriteit nummer 1 voor Hermans? "Ja, en dat verwacht het team ook. Alles wat er in de cross bijkomt, is mooi. Ik zal me 100% blijven inzetten en ik doe het super graag, maar ik zal het zonder druk doen en dat was de voorbije jaren anders. Nu kan de riem er wat van af in de winter."

"Ik mag bij Alpecin-Deceuninck zelf mijn programma bepalen in de cross, ze zien me echt als wegrenner. De cross wordt een mooi extraatje, met de kampioenschappen als doel. Klassementen, daar ga ik me niet echt meer mee bezig houden."