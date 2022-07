"Zouden ze bij Intermarché niet paar keer gedacht hebben: hadden we Quinten Hermans er nu maar bij?"

Het was een donderslag bij heldere hemel: geen Quinten Hermans in de Tourselectie van Intermarché-Wanty-Gobert. De nummer 2 van Luik-Bastenaken-Luik leek gestraft te worden omdat hij de ploeg na dit seizoen verlaat (vermoedelijk naar Alpecin-Deceuninck).

Intussen hebben manager Aike Visbeek en Hermans zelf de strijdbijl begraven, zo meldt Wielerflits. Veel te laat, zo vindt José De Cauwer.

"Dit hoofdstuk had al voor de Tour afgesloten moeten worden. In principe mag zoiets nooit gebeuren. Maar het gebeurt. Blijf toch spreken met elkaar! Er is toch niets aan te doen."

"Ik snap ook niet waarom ze plots zeiden: 'we kunnen er niet mee werken' en 'hij heeft een slechte invloed op het team'. Als dat echt zo is, dan moet je hem straks ook niet meenemen naar de Ronde van Polen. Dus: neen. Neen, neen en nog eens neen."

"Ik denk dat ze zich bij Intermarché in deze Tour wel een paar keer afgevraagd zullen hebben: hadden we onzen Quinten er maar bij gehad. Gisteren bijvoorbeeld. Beide partijen zouden daar nooit slechter van geworden zijn."